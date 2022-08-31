نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تقبص على عصابة آسيوية سرقت مركز «تدليك» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تمكنت شرطة دبي من القبض على عصابة آسيوية مكونة من ثمانية أشخاص، سرقوا مركز «تدليك» في منطقة الرفاعة في دبي.

وقال العقيد خليفة خالد العوضي، مدير مركز الرفاعة بالوكالة، إن قسم العمليات استقبل بلاغاً من أحد الأشخاص، يفيد بتعدّي مجموعة على محاسب في مركز «تدليك»، وسرقة مبالغ منه.

وأضاف أنه «فور تلقي البلاغ والوقوف على ملابساته، شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل من ضباط وأفراد البحث والتحري، لجمع الاستدلالات من مسرح الجريمة. وبوصول الفريق إلى الموقع، وبعد معاينة مكان الحادث تبين سرقة 8 آلاف درهم من قبل الجناة، وخطف 3 فتيات من المركز. وبتحليل الأسلوب الإجرامي للجناة، تمكن فريق العمل من القبض على المتهمين، وإعادة الفتيات والمسروقات. والتوصل إلى الجناة في وقت قياسي. وأحيل ملف القضية إلى النيابة العامة».

وأشاد العوضي بكفاءة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين. داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول الاعتداء على أحد أو يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون. مؤكـداً أن شرطـة دبي ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكل حزم مع كل من يفكر في العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وفي سيلق متصل، كشف العوضي أن المركز سجل 8 آلاف و48 بلاغاً جنائياً، خلال الأشهر السبعة الماضية.

فيما أنخفضت البلاغات المقلقة، وفقاً لإحصاءات المركز عن العام الماضي لتبلغ 96 بلاغاً، وجميعها معلومة، وعدد بلاغات الشيكات خلال المدة ذاتها 134 بلاغاً. فيما بلغ عدد البلاغات الجنائية 714.

وأشار إلى أن إطلاق الكثير من حملات التوعية في المنطقة، أسهم في خفض القضايا، وخاصة أن الرفاعة من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، ما يستلزم تسخير كل الإمكانيات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، خاصة أن موقع المركز الجغرافي يتضمن وجود مرافق سياحية مهمة، ووجود الهيئات الدبلوماسية والقنصليات.