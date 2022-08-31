نشكركم على متابعتكم خبر زرع يد مبتورة لمريض فقدها بإصابة عمل.. جراحة ناجحة في مستشفى توام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 04:57 مساءً - متابعة- بتول ضوا

نجح جراحون إماراتيون في مستشفى توام، في إجراء عملية جراحية طارئة لوصل يد مبتورة، استغرقت تسع ساعات لمريض بُترت يده في حادث عمل.

وتمكن فريق علاج التجميل وجراحة التقويم من استعادة الدورة الدموية في اليد المقطوعة في غضون ساعتين باستخدام تقنية الجراحة المجهرية، وتمكن المريض من تحريك أصابعه في غضون أسبوع بعد الجراحة.

وعن تفاصيل الجراحة، قال الدكتور عمار الضامن، استشاري جراحة التقويم والتجميل والجراحة في المستشفى:”قد تكون عمليات الوصل أو إعادة الزرع من الإجراءات المعقدة التي تتطلب تقنيات متخصصة للغاية.

وقد جاءنا المريض بعدما قطعت يده من المعصم نتيجة إصابة عمل في منشأة صناعية، وهنا يعد عامل الوقت أمراً بالغ الأهمية، فأحد أهم عوامل إعادة الزرع الناجحة هو مرور أقل من 6 ساعات في الهياكل المكونة من العضلات.

في هذه الحالة، استعدنا الدورة الدموية في غضون ساعتين، وتمكن المريض من البدء بتحريك أصابعه في غضون أسبوع. نتوقع أنه سيحتاج إلى جلسات مكثفة من العلاج الفيزيائي لكن مسار تعافيه حتى الآن كان ممتازاً”.