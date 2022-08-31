نشكركم على متابعتكم خبر صحة دبي تعمم إتمام التطعيم ضد شلل الأطفال في المدارس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة الإمارات، أصدرت هيئة الصحة في دبي، تعميماً إلى عيادات الصحة المدرسية في المدارس الخاصة في إمارة دبي، والمهنيين الصحيين العاملين فيها، ضمن نطاق صلاحيات الهيئة.

لتعزيز إتمام التطعيم ضد شلل الأطفال، للحفاظ على الصحة العامة.وتعزيز صحة الأطفال عبر تطعيم جميع الأطفال بالجرعات المطلوبة، لحمايتهم ووقايتهم من شلل الأطفال.

وأوصت بأنه على جميع المهنيين الصحيين العاملين في المنشآت الصحية، وتحديداً عيادات الصحة المدرسية. العمل على تعزيز إتمام تطعيم شلل الأطفال بالالتزام بخمسة إجراءات.

تتمثل في التأكد من استكمال التلاميذ الملتحقين بالمدرسة لتطعيم شلل الأطفال، عبر أخذ الجرعات المقررة في الدولة، وهي 4 من لقاح شلل الأطفال المعطل، ويعطى بعمر شهرين وأربعة أشهر و 18 شهراً.

وعند عمر 5-6 سنوات. و3 جرعات من لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ بعمر 6 أشهر و18 شهراً و5 – 6 سنوات، والتأكد من استكمال التلاميذ الجدد والمنقولين إلى المدرسة لتطعيم شلل الأطفال.

والتأكد من حصول الطالب في سن 5 -6 سنوات على الجرعة الرابعة من اللقاح، ومن أن سجلات التحصين للطلاب محدّثة بحسب متطلبات الدولة.