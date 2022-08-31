نشكركم على متابعتكم خبر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي: إتاحة ارتداء الزي الوطني “الكندورة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تماشياً مع استطلاع ورغبة أولياء الأمور وحرص المؤسسة على التواصل الوثيق معهم للمضي قدماً في دعم المنظومة التعليمية. قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إتاحة خيار ارتداء الزي الوطني للطلبة البنين ضمن الحلقتين الثانية والثالثة (بداية من الصف الخامس).

وتفصيلاً، حددت المؤسسة لطلاب الحلقة الثانية بنين ارتداء (الكندورة) كزي مدرسي اختياري يمكنهم استخدامه إلى جانب الزي المدرسي المعتمد الحالي.

فيما حددت المؤسسة (الكندورة مع الحمدانية) لطلاب الحلقة الثالثة بنين إلى جانب الزي المدرسي المعتمد، وبإمكان الطلبة استخدام الخيارين ابتداء من الأسبوع المقبل.

كما أعلنت المؤسسة بأن الزي الوطني سيكون إلزامياً بدءً من العام الدراسي القادم للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية في الحلقتين الثانية والثالثة.

حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهات المؤسسة بأخذ آراء ومقترحات أولياء الأمور في الاعتبار فيما يتعلق بالزي المدرسي. حيث وردت للمؤسسة العديد من المقترحات بإضافة الزي الوطني كأحد الخيارات في الزي المدرسي للطلبة المواطنين.

كما وجددت المؤسسة التزامها بإشراك ممثلين عن المدارس والميدان التربوي بالإضافة لمجموعة من المصممين الإماراتيين لتصميم واختيار الزي المدرسي في المستقبل.

وذلك إيماناً من المؤسسة بأهمية توحيد الجهود والرؤى فيما يخص الطلبة ومختلف تفاصيل المسيرة التعليمية.

وتؤكد المؤسسة على منهجها القائم على التواصل مع أولياء الأمور والمعنين بالشأن التربوي، وبأنها ستتابع اتخاذ القرارات التي من شأنها توفير أقصى درجات الرعاية للطلبة وللمجمتع التربوي ككل.