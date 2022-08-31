نشكركم على متابعتكم خبر شرطة مطار الشارقة: ضبط أسيوي بتهمة الاستيلاء على مصاغ ذهبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

ضبط قسم شرطة مطار الشارقة مسافر أسيوي في العقد الثالث من العمر، أثناء مغادرته الدولة متجهاً إلى وطنه،‏ بتهمة الاستيلاء على مال الغير بقصد التملك. إذ تبين بحوزته مصوغات من الذهب تقدر بـ430 ألف درهم، قام بإخفائها بين أمتعته الشخصية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الاشتباه به عند نقطة تفتيش الأمتعة بمطار ‏الشارقة ‏الدولي، وبعد التفتيش تبين أنه يحمل كميات كبيرة من المشغولات الذهبية مخبأة بين أمتعة السفر الخاصة به.

دون فواتير أو أوراق تثبت ملكيته، وعند سؤاله عن الفواتير، لوحِظت عليه علامات القلق والارتباك.

قام الأفراد المختصون بفتح حقائب الشحن الخاصة بالمسافر، وتم العثور على كميات آخري من الذهب، وكشفت التحقيقات ‏عن عثور المتهم على الذهب في إحدى المناطق الرملية في الدولة. وقام بالاستيلاء عليها، دون الرجوع إلى الجهات الأمنية لتسليم المعثورات، وتمت إحالته للجهات المختصة.‏