نشكركم على متابعتكم خبر أدنوك ترسي عقوداً لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:50 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم، عقوداً بقيمة إجمالية قدرها 6.72 مليار درهم إماراتي، تعادل 1.83 مليار دولار أمريكي. لتقديم خدمات الحفر الموجه والقياسات البئرية أثناء الحفر.

وتعد هذه العقود التي تم الإعلان عنها اليوم الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، و التي تمت ترسيتها من خلال مناقصة تنافسية. على كل من شركة الغيث لخدمات وخدمات حقول النفط وشركة المنصوري لخدمات الحفر الموجه. وشلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه، وشركة هاليبرتون العالمية المحدودة، وشركة وذرفورد بن حمودة ذ م م.

وتغطي هذه العقود الخدمات المذكورة أعلاه لحقول “أدنوك” البرية والبحرية لمدة خمس سنوات، مع خيار التمديد لسنتين بنفس الشروط والأحكام، وفق “وام”.

وسيتم إعادة توجية أكثر من 75% من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي طول مدة سريانها، من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة.