نشكركم على متابعتكم خبر “بيئة” تفتتح محطة جديدة لإنتاج الوقود الأخضر من النفايات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

افتتحت مجموعة “بيئة لإعادة التدوير”، الرائدة في معالجة واستعادة المواد التابعة لمجموعة بيئة، محطة “الوقود الصلب المسترجع”.

وتشكل المحطة الجديدة إضافة كبيرة لمجمع بيئة لإدارة النفايات بمنطقة الصجعة في إمارة الشارقة. والذي يتميز بمرافقه المتطورة التي تعالج مختلف أنواع النفايات، وفق “وام”.

وترتكز فكرة المحطة الجديدة على أنها ستحول رواسب النفايات التجارية إلى وقود أخضر بديل عالي الجودة. من أجل استخدامه كوقود في مصانع الأسمنت حيث سيتم حقنه في الأفران خلال عملية الإنتاج.

وتعتبر محطة “الوقود الصلب المسترجع” واحدة من بين عشر منشآت أخرى تديرها وتشغلها شركة “بيئة لإعادة التدوير”. والتي أسهمت حتى الآن في تحويل 76% من النفايات بعيداً عن المكبات في إمارة الشارقة، كأعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط.