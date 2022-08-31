نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: أبارك لكم أبنائي وبناتي عاماً دراسياً جديداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، أبناء وبنات الإمارات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وبحسب “وام”، قال سموه: “أبارك لكم أبنائي وبناتي عاماً دراسياً جديداً .. احرصوا على بذل الجهد والمثابرة في بداياته وعلى التميز والتفوق في نهاياته.. مسيرة العلم والمعرفة، متواصلة لا تتوقف، استثمروها في تحقيق طموحاتكم وآمالكم لغد أفضل لكم ولوطنكم”.