نشكركم على متابعتكم خبر بن زايد وبن راشد يُهنئان باولا ماي ويكس بمناسبة ذكرى استقلال بلادها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة باولا ماي ويكس رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو ، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة باولا ماي ويكس.