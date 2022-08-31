نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان ملك ماليزيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.