نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُهنئ رئيس جمهورية قيرغيزستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:50 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة صدير جاباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس صدير جاباروف.