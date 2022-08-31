نشكركم على متابعتكم خبر إغلاق “مطعم اولد كاليكوت لايف” في أبوظبي لهذا السبب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 07:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة “مطعم اولد كاليكوت لايف” في أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-2097134، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأبانت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات عالية الخطورة وعدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ما يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، ومنها عدم الالتزام بنظافة المعدات والمنشأة بشكل عام، وسوء حفظ الأغذية المطبوخة والجاهزة، إضافة إلى سوء حفظ المواد الغذائية في الثلاجة، حيث تم رصد خلط ما بين اللحوم والدواجن مع وجود روائح كريهة تثبت فسادها، كما تم رصد انتشار الحشرات في المطبخ، وعدم التزام المنشأة بصيانة التبريد في الثلاجات، إضافة إلى إعادة استخدام العبوات الفارغة وعدم كتابة تواريخ الإنتاج والانتهاء والفتح على جميع الأغذية، وغيرها من المخالفات.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة، لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير أربع مخالفات، وتنبيه بالإغلاق الإداري إضافة إلى إعطاء المنشأة مهلة لوقف آثار هذه المخالفات، إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.