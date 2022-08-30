نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات و”يونايتد”الأمريكية تتجهان إلى الشراكة بعد المنافسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تتجه طيران الإمارات ويونايتد إيرلاينز الأمريكية، إلى الشراكة بعد سنوات من المنافسة الشرسة في السوق الامريكية.

وقال المتحدث باسم طيران الإمارات: “يمكننا أن نؤكد أن طيران الإمارات ويونايتد ستصدران إعلاناً مشتركاً في 14 سبتمبر في حدث يشارك فيه كل من رئيس طيران الإمارات السير تيم كلارك والرئيس التنفيذي للشركة الامريكية سكوت كيربي”. ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة إن الناقلتين ستعلنان عن اتفاقية للرمز المشترك.

وأرسلت يونايتد دعوة للصحفيين لحضور “حدث خاص” في 14 سبتمبر بعنوان “تعال معنا” مع سكوت كيربي وتيم كلارك في واشنطن.