نشكركم على متابعتكم خبر أبرز الفعاليات والأحداث بالإمارات في سبتمبر.. تعرّف عليها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تستعد دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر المقبل، لاستضافة وتنظيم مجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض ذات الطابع الدولي، التي تعزز من مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة بكافة أنواعها.

وتعتبر الإمارات من أهم الوجهات العالمية على مستوى استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة وتشهد قائمة طويلة من الفعاليات على مدار العام، فيما يشهد شهر سبتمبر المقبل قائمة من الفعاليات ترصد “وام” أبرزها في التقرير التالي:

تستضيف العاصمة أبوظبي أحداث الدورة الـ 19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلين، والتي تتضمن 90 فعالية متنوعة تؤكد ريادة دولة الإمارات في الحفاظ على التراث ورفع الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية وممارسة الرياضات التراثية الأصيلة.

ويواصل نادي صقاري الإمارات استعداداته لتنظيم الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي رسخ مكانته الإقليمية والدولية منذ انطلاقته في دورته الأولى عام 2003، إذ تقام الدورة المقبلة من المعرض وسط توقعات بمشاركة قياسية من العارضين والزوار.

ومن أبرز الفعاليات التي ستشهدها النسخة المقبلة من المعرض مزادات الصقور والخيل والإبل وعروض الفروسية والرماية بأنواعها ومسابقات أجمل الصقور المكاثرة في الأسر ومزاينة السلوقي “كلب الصيد العربي الأصيل”، إضافة لأنشطة تعليمية وبيئية وروض تراثية شيقة للخيول والطيور الجارحة.

يذكر أن النسخة الماضية من المعرض قد استقطبت أكثر من 105 آلاف زائر، وأقيمت على مساحة 50 ألف متر مربع بمشاركة ما يزيد على 680 عارضاً وعلامة تجارية من 44 دولة، حرصت على عرض أحدث ابتكاراتها من خلال 11 قطاعاً متنوعاً.

تشهد الإمارات فعاليات الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور ومشاركة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية إضافة إلى حشد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين.

ويشكّل انعقاد القمة فرصة للاطلاع عن كثب على النموذج الملهم الذي أرسته دبي في التكيف مع المناخ حيث تم إعلانها عام 2021 المدينة الأكثر مرونة في العالم وتتويجها بجائزة “المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة” المقدمة من مكتب الأمم المتحدة للحدّ من المخاطر والكوارث وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز من المرونة والحد من المخاطر.

وتسلط نقاشات القمة هذا العام الضوء على موضوع البيئة الحضرية الخضراء وأهمية تصميم المدن لتصبح أكثر استدامة وذكاءً في التعامل مع تداعيات التغير المناخي وضرورة تعزيز مرونة وتنافسية المدن وتحسين قدرتها على التعامل مع المخاطر المناخية للارتقاء بجودة الحياة ورفاهية السكان وسعادتهم.

بدوره يحتضن متحف المستقبل في دبي للمرة الأولى النسخة الجديدة من منتدى “التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج 2022” الذي ينعقد يومي 14 و15 سبتمبر المقبل بحضور أبرز صناع القرار ورواد الأعمال في دول منطقة الخليج العربي.

ويهدف المنتدى إلى تمكين الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص لإعادة تصوّر استراتيجيات جديدة للأعمال وتطويرها ضماناً لتحقيق أكبر تأثير ممكن خلال السنوات العشرين المقبلة.

وستدير نخبة من الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال من خريجي جامعة هارفارد نقاشات مستنيرة وملهمة لتشجيع صناع القرار على إعادة التفكير في أجندات الأعمال ومواءمتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

من جهتها تنظم هيئة كهرباء و مياه دبي “ديوا” معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية 2022 في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتنظم الهيئة على هامش المعرض عدداً من الزيارات الميدانية لتعريف الوفود والعارضين والزوار على أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة واطلاعهم على جهود الهيئة وإنجازاتها الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة.

وفي دبي أيضا تبدأ مدينة إكسبو دبي في استقبال الزوار في 3 من وجهاتها المميزة هي: “ألِف” جناح التنقل، و”تيرّا” جناح الاستدامة، وحديقة الثُرَيَّا، اعتباراً من الخميس المقبل الأول من سبتمبر، وذلك ضمن استعداد المدينة لاستقبال الزوار في العديد من الوجهات المتميزة في الأول من أكتوبر المقبل، لتواصل ما حققه إكسبو 2020 دبي في إلهام أجيال المستقبل.

وبالانتقال إلى الشارقة تنطلق فعاليات الدورة الـ 11 من “المنتدى الدولي للاتصال الحكومي” يومي 28 و29 سبتمبر، بشعار “تحديات وحلول”، إذ يمثل المنتدى منصة عالمية لنخبة من قادة الرأي والفكر والخبراء في قطاع الاتصال الحكومي، الذين يشاركون رؤاهم وتحليلاتهم للتحولات الاقتصادية والاجتماعية القادمة، ويستعرضون أفضل مناهج الاتصال وأدواته لمخاطبة الجمهور في الأوقات غير الاعتيادية.

ويركز المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز “إكسبو الشارقة”، على دور الاتصال الحكومي في تعريف المتخصصين بالتحديات واستخدام منهجيات الاتصال المناسبة التي تؤسس للروح الإيجابية الجماعية، وتحفز الجمهور على المساهمة في ابتكار الحلول والممارسات الملائمة لكل مرحلة.

وإلى جانب الخطابات الملهمة والجلسات الرئيسية، ينظم المنتدى سلسلة من الورش والفعاليات المصاحبة التي تركز على دور المؤسسات المجتمعية في دعم الاتصال الحكومي، والتعريف بأحدث مستجدات علوم الاتصال.