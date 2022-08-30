نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تمنح حاملي بطاقة “هيّا” تأشيرة سياحية متعددة الدخول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:00 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت الإمارات عن منح حاملي بطاقة “هيّا” المخصصة. لمشجعي بطولة كأس العام “قطر 2022” تأشيرة سياحية متعددة الدخول.

وستقام نهائيات كأس العالم لكرة القدم، نهاية العام الحالي. في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر.

وتعد بطاقة “مشجع هيّا” وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين. لحضور مباريات الحدث الكروي.

وأوضحت أنه “يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في دولة الإمارات لمدة 90 يوماً”. مع إمكانية التمديد لفترة إضافية مماثلة، على أن يبدأ التقديم للتأشيرة 1 نوفمبر المقبل.

وكتنت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت في وقت سابق. عن أن المملكة “ستسمح لحاملي بطاقة مشجع هيّا للدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام. بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية”.