نشكركم على متابعتكم خبر في ختام “مفاجآت صيف دبي”.. “إعمار” تعلن عن تخفيضات في مراكز تسوقها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 04:53 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في اختتام موسم “مفاجآت صيف دبي” لهذا العام. أعلنت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق عن إطلاق فعالية التخفيضات النهائية.

حيث تقدِّم خصومات وعروضاً مميزة لجميع المتسوّقين لمدة ثلاثة أيام. في كلّ من “دبي مول”، و”دبي هيلز مول”، و”دبي مارينا مول”.

وتتضمّن التخفيضات مجموعة متنوّعة من الخصومات والعروض الترويجية المميزّة. وبنسبة تصل إلى 90% في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر ضمن مراكز التسوّق الثلاثة. حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بمجموعة مميزّة من المشتريات وبأسعار تنافسية.

كما تُقدِّم شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق فرصة مثالية للمتسوّقين للاستفادة من العروض والفعاليات المتنوّعة التي أطلقتها خلال هذا الموسم، فضلاً عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية.

وستحظى العائلات بأوقات ممتعة مع الأطفال من خلال الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تُقام بالتزامن مع عروض “العودة إلى المدارس”.

حيث تضُمّ مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تحمل طابع المرح والبهجة للأطفال وجميع المتسوّقين. بالإضافة إلى العديد من ورش العمل التي تلقي الضوء على معارف العلوم.