نشكركم على متابعتكم خبر فلاي دبي تلغي رحلاتها من وإلى بغداد حتى هذا الموعد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 04:53 مساءً - متابعة – نور نجيم :

ألغت فلاي دبي رحلاتها من وإلى بغداد في 30 و 31 أغسطس الجاري نظراً لتطورات الأوضاع في العراق.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: «سنواصل مراقبة الوضع عن كثب»، داعيا المسافرين الذين اشتروا تذاكر سفر إلى بغداد بالتواصل مع مركز الاتصال في «فلاي دبي»، في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45. أو متاجر السفر التابعة لـ«فلاي دبي»، أو شركاء السفر المحليين لإعادة الحجز على الرحلة التالية المتاحة أو استرداد قيمة التذكرة.

ونصحت «فلاي دبي» الركاب بالحصول على آخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة قسم إدارة الحجز على موقعها الإلكتروني.