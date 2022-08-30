نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تسجل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 01:53 مساءً - متابعة – نور نجيم :

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 346,725 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 512 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 1,014,899 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,341 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 536 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 993,740 حالة.