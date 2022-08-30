أبوظبي للصحة العامة يصدر نظام الصحة العامة والصحة الوقائية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 01:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر مركز أبوظبي للصحة العامة نظام الصحة العامة والصحة الوقائية في أبوظبي. الذي يحدد المسؤوليات الرئيسية للمركز والجهات المعنية بإدارة الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والصحة الوقائية في أبوظبي.

ويتضمن النظام ثمانية فصول أساسية وهي الأمراض السارية والأمراض غير السارية والصحة والسلامة المهنية والصحة البيئية وصحة المجتمع. إضافة إلى المعلومات البحوث والتقارير وبرامج التوعية والتثقيف وحالات الطوارئ والأزمات المتعلقة بالصحة العامة.

وسيعمل مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، على إعداد وتطوير القرارات والسياسات والتعاميم. والأدلة والتعليمات لتلبية متطلبات نظام الصحة العامة والصحة الوقاية في أبوظبي.

وقال معالي الشيخ “عبدالله بن محمد آل حامد” رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن فصل “الأمراض السارية” من النظام الجديد. يسلط الضوء على جميع المتطلبات اللازمة للتصدي للأمراض المعدية، ويغطي الجوانب التي تتعلق بالرصد والتقصي والمراقبة والتطعيمات اللازمة لضمان احتواء وتفشي الأمراض المعدية ومكافحتها.

ويحدد القرار مسؤوليات أصحاب العمل والعاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية في القطاعين الحكومي والخاص. مع التركيز على أهمية تحديد الأخطار المترتبة على مختلف الأنشطة في أماكن العمل وتقييم وخفض مخاطرها، وكذلك ضرورة تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية.

كما يساهم القرار في تحديد المعايير والمتطلبات لحماية صحة وسلامة الإنسان من المخاطر المهنية والبيئية. من خلال تقييم الآثار الصحية للمخاطر المحتملة والمسببة للإصابات لحالات ومصادر التلوث البيئي ووقاية أفراد المجتمع. من الآثار الصحية للتلوث البيئي والممارسات البيئية الخاطئة.

أما فصل “صحة المجتمع”، فيغطي جميع الجوانب المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية، بالإضافة إلى صحة الأفراد. ويركز على أهمية الفحوصات الطبية والوقائية للمراحل العمرية المختلفة وبشكل خاصة الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة. كذلك يعنى هذا الفصل بأهمية توعية أفراد المجتمع على كافة البرامج التي تمس صحتهم.