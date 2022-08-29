نشكركم على متابعتكم خبر الأولى من نوعها.. خدمة من مصرف الإمارات لتمويل الشركات ب5 ملايين درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 10:57 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات. عن خدمة جديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التقدم بطلب للحصول على تمويل. يصل إلى 5 ملايين درهم مباشرة على تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الخاص به. وتلقي الموافقة أو الرد في غضون خمسة أيام.

وتعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات. ويقدمها مصرف الإمارات للتنمية بالشراكة مع منصة “بيهايف”. للتكنولوجيا المالية متخصصة بالتمويل الجماعي، وتمثل علامة فارقة في خدمات مصرف الإمارات للتنمية. التي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة. على الوصول لمصادر التمويل والارتقاء بمستويات سهولة ممارسة الأعمال في الدولة.

وستكون خدمة التمويل متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تعمل في أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمصرف الإمارات للتنمية. وهي الصناعة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية. وتستفيد الشركات التي تحصل على التمويل من فترات سداد تصل إلى 60 شهرًا.

وتضيف الخدمة بُعداً جديداً مهماً إلى تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية التابع لمصرف الإمارات للتنمية. والذي يتم تشغيله بواسطة شركة YAP الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة. ويمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من تعزيز أعمالها. من خلال توفير حساب مصرفي تجاري ورقم IBAN في غضون 48 ساعة. ومن ثم الحصول على مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية السريعة والآمنة على مدار الساعة.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: لا شك أن الوصول السريع إلى التمويل هو أحد أكبر التحديات. التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة؛ ومن خلال شراكتنا مع بيهايف. ستوفر خدمة التمويل الفريدة. التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وصولاً سريعاً وفعالاً إلى تمويلات تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم. عبر تطبيقنا المصرفي الرقمي، ليسد المصرف فجوة في السوق من خلال تبسيط عملية الحصول على تمويل وجعلها شاملة.

وأضاف: تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد الإمارات. وهي من المحركات الاستراتيجية للصناعات في جميع أنحاء الدولة، وتلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار. مشيرا إلى أن خدمة التمويل التي يقدمها المصرف تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. من المساهمة الكاملة في الأجندة الوطنية للتنويع الاقتصادي؛ وقال إن الخدمة الجديدة تمثل إنجازاً مهما لمصرف الإمارات للتنمية.

ويتماشى مع استراتيجية المصرف لدعم الشركات الصغيرة العاملة. في القطاعات الصناعية الرئيسية ذات الأولوية التي لديها أثر تنموي على اقتصاد الدولة.

وقال كريج مور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف: تتيح شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية زيادة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. على الوصول إلى مصادر التمويل وتعزيز نموها وخلق فرص أعمال جديدة،. وتساهم هذه الشراكة بالإضافة إلى منتجاتنا التمويلية المتميزة في تخفيف أعباء التمويل. التي يواجهها أصحاب الأعمال وتمكين الازدهار الاقتصادي الشامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وأكد مسعود خان، الرئيس التنفيذي لشركة YAP الإمارات. إن الخدمة سلطت الضوء على تطور آليات التمويل في مصرف الإمارات للتنمية، وقال : توضح شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية دورنا في إعادة تصور وتطوير عروض التمويل الخاصة بالشركات. وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها المربح.

وأوضح أن YAP ومصرف الإمارات للتنمية يقدمان من خلال هذه الخدمة خدمات تمويل رقمية بالكامل. تدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكملها. مع التركيز على احتياجات العملاء والميزات المبتكرة للمنتجات. وقدرتها على تحقيق نتائج سريعة.

ويكرس مصرف الإمارات للتنمية، جهوده لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل المباشر أو غير المباشر. بما في ذلك برنامج ضمان التمويل المقدم بالشراكة مع تسعة بنوك تجارية. والذي أقر أكثر من 332 مليون درهم من التمويل الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بين أبريل 2021 وأبريل 2022. مع استهداف توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 5 مليارات درهم بحلول عام 2026؛. كما تضمن الحلول الرقمية لمصرف الإمارات للتنمية الوصول إلى خدمات آمنة وشاملة تدعم عمليات رواد الأعمال وأصحاب الشركات.