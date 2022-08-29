نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً الى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:29 المد الثاني عند الساعة 02:58 والجزر الأول عند الساعة 08:57 والجزر الثاني عند الساعة 20:55 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:33 والمد الثاني عند الساعة 00:01 والجزر الأول عند الساعة 17:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:42.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 29 85 15 دبي 41 30 80 20 الشارقة 43 26 85 20 عجمان 39 29 85 25 أم القيوين 42 23 85 20 رأس الخيمة 42 25 85 20 الفجيرة 35 30 80 25 العين 41 28 65 15 ليوا 42 26 80 20 الرويس 42 27 85 15 السلع 43 28 85 10 دلما 39 30 80 30 طنب الكبرى 38 29 75 35 طنب الصغرى 38 29 75 35 أبو موسى 38 29 75 35.