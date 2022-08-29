نشكركم على متابعتكم خبر 1.16 تريليون درهم ودائع “فوق 20 مليونا” في مصارف الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 08:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير /أكثر من 20 مليون درهم/ على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 2.006 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.164 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي بما يعادل 58.03% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة.

وبحسب الإحصائيات، فإن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً بلغت قيمتها نحو 248.58 مليار درهم أو ما نسبته 12.39% من إجمالي الودائع، فيما حازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 12.88% من الإجمالي بقيمة 258.401 مليار درهم.

وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 97.52 مليار درهم بنسبة 4.86% من إجمالي الودائع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما وصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4.52% أو ما يعادل 90.6 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.32% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 146.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.