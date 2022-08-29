نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تسير جسراً جوياً من المساعدات إلى باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل بدأت وزارة الدفاع تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى باكستان. وتشمل المساعدات الإغاثية، مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية والطرود الغذائية والدوائية للمتضررين من السيول والفيضانات. بهدف المساهمة في دعم الجهود لإغاثة السكان المتضررين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم. وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الباكستاني الصديق جراء تداعيات السيول التي شهدتها باكستان موخراً.