نشكركم على متابعتكم خبر اندلاع حريق في منطقة مصفح الصناعية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

اندلع حريق، صباح اليوم الاثنين، في مستودع “سكراب” في منطقة مصفح الصناعية في إمارة أبوظبي.

وتتعامل فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع الحريق، الذي لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق، ودعت الجمهور على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وفق صحيفة “البيان”.