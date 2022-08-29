نشكركم على متابعتكم خبر مدارس الإمارات تشهد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

شهدت مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وانتظم أكثر من مليون طالباً و65 ألف من الكوادر التعليمية في الدراسة من بينهم 274 ألف و895 طالب وطالبة يدرسون في 564 مدرسة يعمل فيها 24751 كادر تربوي.

ووفقاً للبروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023، أبرز الطلبة نتيجة فحص سلبية لاختبار كوفيد 19 عند الحضور للمدارس.