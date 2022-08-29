نشكركم على متابعتكم خبر المرأة الإماراتية تستثمر 34.6 مليار في سوق أبوظبي المالي لعام 2022 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

كشفت أرقام صادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المرأة الإماراتية استثمرت 34.6 مليار درهم إماراتي في بورصة أبوظبي منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس.

وبحسب “وام”، قال سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ، إن هذا يمثل نمواً بنسبة 74.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ، حيث بلغت قيمة تداولها حوالي 19.8 مليار درهم إماراتي.

وأضاف البيان أن “المرأة الإماراتية أكملت صفقات تجاوزت تسعة مليارات سهم خلال الفترة المرجعية بارتفاع نسبته 42 في المائة عن 6.3 مليار سهم خلال نفس الفترة من العام الماضي”.

تمتلك 219 ألف امرأة إماراتية أسهمًا في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 3.9 مليار درهم إماراتي حتى منتصف أغسطس 2022 ، وهو ما يمثل 89.8 في المائة من إجمالي عدد النساء المتداولات في البورصة.