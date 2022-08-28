نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد:نحتفل بقدوة المرأة الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 03:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فيديو بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال سموه، في يوم المرأة الاماراتية نحتفل بأم الإمارات وقدوة المرأة الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خمسون عاماً من نجاح المرأة الإماراتية بفضل جهودها عبر العقود.