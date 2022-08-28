نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يشيد بدور المرأة الإماراتية في مسيرة نهضة المجتمع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدور المرأة الإماراتية الأساسي كشريك في مسيرة النهضة وتقدم المجتمع.

وقال سموه، بفضل الله دولة الإمارات من الدول الرائدة في مؤشرات تمكين المرأة.. نبارك لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. ونقدر عطاءها وتضحياتها ودورها المحوري في المجتمع.