نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. إنجاز 55% من مشروع تطوير تقاطع الصقر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 02:50 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 55% من مشروع تطوير تقاطع الصقر. الواقع بين شارع الخليج وشارعي خالد بن الوليد والغبيبة، وسيجري ربطه مع جسر الشندغة من الجهة الشمالية.

وأوضح معالي “مطر الطاير”، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات. أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. بتطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني”.

وأضاف: “يعد مشروع تطوير تقاطع الصقر، جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء. وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً. ويسهم تطوير تقاطع الصقر، في توفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة (شارعي الخليج والميناء)، ورفع الطاقة الاستيعابية لشارعي الخليج والميناء، ورفع كفاءة الطريق ومستوى السلامة المرورية. إلى جانب توفير مداخل ومخارج لميناء راشد، وتوفير المزيد من المواقف أسفل الجسر الجديد لخدمة المنطقة.

وذكر “الطاير”، وفق صحيفة “البيان”، أن “الشركة المنفذة للمشروع انتهت من أعمال تنفيذ الجسر الرئيس الشمالي على تقاطع الصقر والربط مع جسر انفينيتي الجديد ونفق الشندغة من جهة ديرة. بالإضافة إلى الربط مع التقاطعات المحسنة على شارع الشيخ راشد، وإنجاز 25% من أعمال تنفيذ النفق المتجه من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الميناء. وجاري تنفيذ أعمال الجسر الرئيسي الجنوبي بالإضافة أعمال الخدمات العميقة ومحطة تصريف مياه الأمطار”.

وأشار إلى أن “الطاقة الاستيعابية للجسور والانفاق في مشروع تطوير تقاطع الصقر ، تبلغ28800 مركبة في الساعة. حيث يتضمن المشروع تنفيذ جسرين على طول شارع الخليج، الأول بطول 750 متراً بالاتجاه الشمالي. والثاني بطول 1075 متراً بالاتجاه الجنوبي، بسعة 6 مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى24000 مركبة في الساعة في الاتجاهين. كما يتضمن المشروع إنشاء جسر بمسار واحد لحركة الالتفاف إلى اليمين من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الخليج بطول 250 متراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 مركبة في الساعة. إضافة إلى إنشاء نفق بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الميناء بطول 500 متر وبطاقة استيعابية تصل إلى 3,200 مركبة في الساعة. وكذلك إنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية يربط شارع الخليج مع شارع الغبيبة وشارع خالد بن الوليد. إلى جانب أعمال رصف الطرق، وإنارة الشوارع، والأنظمة المرورية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأنظمة الري”.