نشكركم على متابعتكم خبر دبي الثانية على مستوى العالم في عدد البنايات الشاهقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت الإحصائية الصادرة عن مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، ومقره شيكاغو. أن دبي احتلت المركز الثاني بين كل مدن العالم، في عدد البنايات ذات الارتفاع الشاهق (يتجاوز ارتفاعها 200 متر)، في عام 2022.

وأفاد التقرير الذي نشره موقع “ستاتيستا” الشبكي الألماني، أشهر موقع متخصص في نشر الإحصائيات على مستوى العالم. بأن عدد البنايات الشاهقة في دبي حتى موعد صدور التقرير خلال الشهر الجاري بلغ 107 بنايات.

واحتلت دبي المركز الثاني عالمياً، بعد مدينة “شينزن” الصينية، التي بلغ عدد بناياتها الشاهقة حتى موعد صدور التقرير 120 بناية.

وأوضح التقرير أن “شينزن ودبي المدينتان الوحيدتان فقط على مستوى العالم اللتين تجاوز عدد البنايات الشاهقة بكل منهما 100 بناية”.

وجاءت هونغ كونغ في المركز الثالث بعدد 94 بناية شاهقة، بينما حلت نيويورك رابعة بعدد 92 بناية، فيما كان المركز الخامس من نصيب شنغهاي بعدد 60 بناية.