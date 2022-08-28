نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات الأولى في استثمارات الأصول المشفرة على مستوى العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت الإمارات المركز الأول على مستوى العالم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المخصصة لتأسيس مشروعات تتعلق بالأصول المشفرة. خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن مجلة “إف دي آي انتليجينس” البريطانية الشهيرة.

وأفاد تقرير المجلة المتخصصة في شؤون الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، بأن الإمارات استقطبت شركات الأصول المشفرة. ومنصات تداول العملات الرقمية من كافة أنحاء العالم بصورة مكثفة، لافتة خلال الفترة من مطلع يناير حتى 30 يونيو 2022.

وأضاف التقرير أن “الإمارات استأثرت بنصيب الأسد في المشروعات المتعلقة بالأصول المشفرة والعملات الافتراضية. التي تأسست بتمويل من استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المذكورة”.

وذكر التقرير أن عدد هذه الفئة في المشروعات التي تأسست في الإمارات خلال النصف الأول من 2022 بلغ 15 مشروعاً. ما منحها الصدارة بفارق كبير نسبياً عن الدولة التي جاءت في المركز الثاني، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، بعدد 11 مشروعاً.

وكان المركز الثالث من نصيب البرازيل بعدد 7 مشروعات، فيما اقتسمت كل من المملكة المتحدة وليتوانيا المركز الرابع بنفس العدد من المشروعات، وهو 5 مشروعات.