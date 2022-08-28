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أول مهندسة طيران إماراتية تشيد بمساهمات المرأة في بناء المجتمع

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأت الدكتورة سعاد سلطان الشامسي -أول مهندسة طيران إماراتية- سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، “أم الإمارات” بيوم المرأة الإماراتية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار “واقع ملهم.. مستقبل مستدام” تقديراً لجهودهن ودورهن في المساهمة في بناء المجتمع والنهوض بمكوناته كافة و الارتقاء بمستقبل الأجيال القادمة وأشادت بمساهمات المرأة الإماراتية في إعداد أجيال المستقبل.

 

وبحسب “وام”، كشفت الشامسي في تصريح لها بهذه المناسبة ، عن أحدث لوحاتها بعنوان: “واقع ملُهم .. ومستقبل مستدام” لأم الإمارات لدعمها المستمر للمرأة الإماراتية، لافتة إلى أن يوم المرأة الإماراتية ليس تكريما فقط لأبناء الإمارات وإنما أيضا للمقيمات بالدولة .

وأوضحت أن سيدات الإمارات يقدمن من خلال أعمالهن في جميع قطاعات الدولة رسالة شكر للقيادة الرشيدة بفضل الإنجازات الفريدة والمكانة المتميّزة التي حققتها سيّدات الإمارات.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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