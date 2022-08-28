نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تسير جسراً جوياً لإغاثة السودان وباكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 10:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

وجه صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله. بتسيير جسرين جويين لإغاثة المتضررين في السودان وباكستان من الفيضانات والسيول.

وأجرى صاحب السمو اتصالاً هاتفياً مع “شهباز شريف” رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. قدم فيه التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات والسيول التي تشهدها عدة أقاليم باكستانية.

وتمنى سموه الشفاء العاجل للمصابين والعودة السريعة للنازحين إلى مناطقهم داعياً الله تعالى أن يحفظ باكستان من كل سوء.

وأكد سموه في الاتصال تضامن دولة الإمارات مع باكستان حكومة وشعباً في مواجهة تداعيات هذه الظروف المناخية الصعبة. وحرصها على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لها.

من جانبه، عبر “شهباز شريف” عن شكره لصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، على المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة. التي أمر سموه بتقديمها إلى بلاده في مواجهة الفيضانات والسيول التي تشهدها بعض الأقاليم فيها. منوهاً بمواقف دولة الإمارات الداعمة لباكستان ومساندتها في كل الظروف والأوقات.

وأمر صاحب السمو بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان الإسلامية. التي تشهد أقاليم عدة فيها سيولاً وفيضانات أسفرت عن قتلى ومصابين وعمليات نزوح من هذه المناطق.

كما أمر بتقديم جميع الخدمات الإغاثية الإنسانية إلى النازحين من المناطق التي شهدت السيول والفيضانات. لتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها.

وتشمل المساعدات الإغاثية الإماراتية نحو ثلاثة آلاف طن من الإمدادات الغذائية، فضلاً عن أطنان من المستلزمات الطبية والدوائية وخيمٍ لإيواء المتضررين.

وستقوم الفرق الإغاثية الإماراتية أيضاً بتقديم جميع أنواع الدعم الإنساني إلى الكوادر والمؤسسات الباكستانية. المعنية بجهود تأمين سلامة المتضررين واحتياجاتهم الغذائية والطبية واللوجستية.

من جهة أخرى، سيرت دولة الإمارات جسراً جوياً إلى الخرطوم لنقل كميات كبيرة من المساعدات ومواد الإيواء. والاحتياجات الإنسانية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”.

وتشرف هيئة الهلال الأحمر على نقل هذه المساعدات التي يستفيد منها أكثر من 140 ألف مستفيد من المتأثرين والنازحين. في عدد من الولايات السودانية الأشد تأثراً من تداعيات الكارثة مثل ولاية نهر النيل وولاية الخرطوم وولاية الجزيرة.

وتتضمن المساعدات نحو 10 آلاف خيمة و28 ألفاً من الطرود الغذائية والصحية و120 طناً من المواد الإيوائية المتنوعة. بجانب مواد إغاثية عاجلة بهدف الإسهام في دعم السكان المتضررين وعائلات الضحايا. وتحسين ظروفهم المعيشية ومساندة الجهود السودانية والمؤسسات المعنية في احتواء والتخفيف من الأزمة.

وغادرت الدولة أولى طائرات الجسر الجوي حاملة 30 طناً من المواد الإيوائية المتنوعة تعقبها 3 طائرات أخرى تباعاً.

كما أرسلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، طائرة مساعدات عبارة عن 15 طناً من المواد الغذائية الأساسية و15 طناً من المواد والمستلزمات الطبية إلى السودان الشقيق. لإغاثة المنكوبين من الفيضانات التي ضربت أجزاء كبيرة من البلاد، بعد إعلان حالة الطوارئ في 6 ولايات.