نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 06:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة نهاراً على بعض المناطق الداخلية مثيرة الغبار.

وكشف المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. سيحدث المد الأول عند الساعة 14:47 والمد الثاني عند الساعة 01:49 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 19:43.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والمد الثاني عند الساعة 22:32 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.