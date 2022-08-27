نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الباكستاني بضحايا الفيضانات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 06:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أرسل رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية باكستان. وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الدكتور عارف علوي.