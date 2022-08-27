نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تجذب أثرياء العالم.. تعرف إلى مُشتري أغلى فيلا في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 02:51 مساءً - متابعة – نور نجيم :

كشفت وكالة «بلومبرغ» أن مجموعة «ريلاينس اندستريز» الهندية، المملوكة لرجل الأعمال الهندي الشهير، موكيش إمباني. أغنى رجل في آسيا، هي المشتري الغامض لأغلى فيلا في دبي على الإطلاق.

وبحسب «بلومبرغ»، البيت هو فيلا مطلة على الشاطئ في الجزء الشمالي من جزيرة «نخلة جميرا». وقد بيعت في وقتٍ سابق من العام الجاري لصالح أنانت، الابن الأصغر لإمباني، مقابل 80 مليون دولار، لتكون هي الصفقة العقارية الأغلى في دبي على الإطلاق.

وتشمل الفيلا 10 غرف للنوم، ومنتجعاً خاصاً، وحمامات سباحة مغلقة ومفتوح. وفقا للوكالة.

وباتت دبي باتت سوقاً عقارية مفضلة لأصحاب الثروات من كافة أنحاء العالم. حيث بدأت في استقطابهم على نحو مكثف خلال العامين الأخيرين، من خلال العديد من التسهيلات والخيارات الجاذبة.