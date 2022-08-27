نشكركم على متابعتكم خبر ‏”إسلامية دبي” تحتفي بيوم المرأة الإماراتية ‎ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اليوم بيوم المرأة الإماراتي تحت شعار “كل عام وأنت للحياة حياة”، وقدمت التهنئة لموظفات الدائرة بهذه المناسبة .

وبحسب “وام”، وجه سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي خالص تحياته وتقدير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري إلى رائدة العمل الإنساني سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .

وقال الشيباني إن شعار المرأة الإماراتية هذا العام يثبت أن المرأة هي جزء لا يتجزأ من رؤية المنظومة الوطنية المتكاملة إذ أصبحت المرأة الإماراتية عنصرا ملهما للعديد من النساء حول العالم كونها خطت خطوات تاريخية مشرفة في مختلف المجالات خلال الخمسين عاما الماضية .