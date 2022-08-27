نشكركم على متابعتكم خبر دبي تتصدر إقليمياً في التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 11:50 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نالت دبي المركز الأول على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ 11 عالمياً في تقييم وسائل الراحة التي توفرها المدن لزوارها الدوليين من أصحاب الهمم.

وبحسب المقارنة التي أجراها موقع “موني. كو. يو كيه” الشبكي البريطاني، تفوقت دبي على برلين، فيينا، برشلونة، ميونخ، زيوريخ، فلورنسا، إسطنبول، لشبونة، وبراغ، برصيد إجمالي بلغ 7.04 من أصل 10 درجات.

وحصلت دبي على تصنيفات إيجابية في معايير فرعية مهمة ضمن المقارنة، وهي سهولة وصول أصحاب الهمم إلى أماكن انتظار السيارات، توافر التسهيلات لأصحاب الهمم الذين يعانون الصمم، وفقدان البصر الكلي أو الجزئي، برامج التعرف الذاتي إلى الأشخاص من أصحاب الهمم، وتوافر المعلومات بشأن الوصول إلى المدينة على مواقعها الشبكية السياحية الرسمية.

وتصدرت المقارنة العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث نالت لقب أسهل مدن العالم في الوصول برصيد 8.09 درجات.