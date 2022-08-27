نشكركم على متابعتكم خبر “الداخلية” تطلق خدمة التوقيع الرقمي على عقود الصيانة للمباني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 09:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت وزارة الداخلية، عن إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على عقود الصيانة للمباني، وتحويلها من التوقيع اليدوي إلى التوقيع الرقمي عبر منصة الهوية الرقمية “UAE PASS” من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، مشيرة إلى أنه سيتم وقف استخدام الخدمة يدوياً اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 28 أغسطس/ آب الجاري.

وكشفت الوزارة عن خطوات الاستفادة من خدمات ترخيص المنشآت عقود الصيانة السنوية لأنظمة السلامة والغاز عبر الموقع الإلكتروني تتضمن الدخول على الموقع وتسجيل الدخول واختيار الدخول بالهوية الرقمية UAE PASS والتوجه إلى خدمة عقود الصيانة للمباني، ومن ثم اختيار الدخول إلى طلب العقد المطلوب توقيعه واختيار التوقيع بالهوية الرقمية من قسم المستندات المطلوبة.

وأكدت الداخلية أنه يجب اختيار الشخص المخول بالتوقيع على العقد (المالك) وموافقة الشخص المخول على التوقيع، ومن ثم مراجعة التحقق من خلال كلمة المرور للشخص المخول بالتوقيع وعرض العقد بعد توقيعه.

وأطلقت وزارة الداخلية مؤخراً تطبيق منظومة “حصنتك للمنازل” للهواتف المحمولة وهو منصة تفاعلية ذكية تساهم في تعزيز أمن وسلامة الأفراد والممتلكات عبر تسهيل التحكم بالمنظومة واستقبال إنذار الحريق في أي مكان ووقت.