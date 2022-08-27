موزة بنت مبارك: الإماراتية تعيش أزهى عصورها برعاية محمد بن زايد

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 07:53 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن المرأة الإماراتية تعيش أزهى عصورها تقدماً وازدهاراً ونماءً، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي يولي مسيرة المرأة الإماراتية الاهتمام والرعاية بما يهيئ لها بيئة محفزة على الإبداع والابتكار والتميز في مختلف مجالات التعليم والعمل وبناء الأسرة والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.

ولفتت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يولي تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين اهتماماً كبيراً بما يتيح لها المشاركة بفعالية في تلبية متطلبات أجندة الخمسين المقبلة، وتعزيز نهضة الوطن وازدهاره باحتسابها شريكاً أساسياً في هذه المسيرة، مؤكدة أن المرأة الإماراتية تتصدر دائماً أولويات القيادة الرشيدة في مسيرة العمل الوطني منذ انطلاق هذه المسيرة على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من المرأة الإماراتية نصف المجتمع، وشريكاً فاعلاً في بناء دولة الاتحاد، وهو نهج واصل عليه السير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ شهدت مسيرة المرأة الإماراتية في عهده منجزات رائدة على مختلف الصعد التشريعية والتنفيذية بما يكفل لها حقوقها ويعزز مكانتها في المجتمع، ويفتح أمامها آفاق المشاركة الإيجابية الفاعلة في خدمة الوطن، إذ تحظى المرأة في دولة الإمارات بمكانة مرموقة في إطار ما تكفله قيادتنا الرشيدة من استراتيجية التوازن بين الجنسين وهو ما يجعل المرأة على قدم المساواة في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

ولفتت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان إلى أنه في دولة الإمارات تعيش المرأة عصرها الذهبي شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الحضارية من دون تمييز في ما يعهد إليها من مسؤوليات وأدوار.

وقالت: إننا نفخر بالدور الرائد والتاريخي للوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، ورؤيتها الثاقبة وثقتها الغالية بالمرأة الإماراتية، وفكرها الاستشرافي الذي عزز من مكانة الإماراتية في مختلف ميادين العمل والإنتاج والتنمية الوطنية، لدرجة جعلت من مسيرة المرأة الإماراتية نموذجاً ونهجاً إماراتياً فريداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وباتت تجربة المرأة الإماراتية في التمكين وتحقيق التوازن بين الجنسين مرجعاً لمختلف المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في شؤون المرأة.

كما أشارت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان إلى أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام يحمل دلالات وطنية بارزة ونحن نخطو نحو الخمسين المقبلة بثقة وعزم على مواصلة مسيرة ريادة الوطن وتصدره مؤشرات التنافسية الدولية في جميع مجالات التنمية ومن بينها تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، مؤكدة أهمية استراتيجية الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما يرتبط بهذه الاستراتيجية من مبادرات ومشاريع وطنية ترسخ مكانة المرأة في المجتمع.

وهنأت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان المرأة الإماراتية بهذه المناسبة التي تعد فرصة مواتية لتعزيز دورها ومكانتها، ومضاعفة العطاء والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة، والنهوض بخريطة التنمية الوطنية في الخمسين المقبلة بالمشاركة الفعالة مع شقيقها الرجل تحت مظلة من القيم الإماراتية الراسخة التي تكفل للمرأة خصوصيتها وتعلي من شأنها وتفتح أمامها آفاقاً لمواصلة دورها الرائد في الخمسين المقبلة.