نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 10:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً وغرباً قد تكون ممطرة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:09 والجزر الثاني عند الساعة 08:13.

بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:20 والمد الثاني عند الساعة 21:48 والجزر الأول عند الساعة 16:19 والجزر الثاني عند الساعة 04:17.