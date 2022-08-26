نشكركم على متابعتكم خبر الهيئة الاتحادية للضرائب:إغلاق منشأة تبغ مخالفة للقوانين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 08:54 مساءً - متابعة- بتول ضوا

حرصاً منها على تعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق الامتثال الضريبي في جميع إمارات الدولة. نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي.

تم خلالها ضبط وإغلاق منشأة تجارية مخالفة في إمارة دبي، وذلك لقيامها بتداول منتجات تبغ لا تحمل العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته “الطوابع الضريبية الرقمية”.

وأوضحت الهيئة – في بيان صحفي أنه تمت مصادرة جميع المنتجات المخالفة التي تم ضبطها في المنشأة والتي بلغ عددها 5,430,356 علبة، فيما بلغت قيمة المستحقات الضريبية على هذه المنتجات 91,833,016.40 درهماً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المنشأة غير الممتثلة،

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عمليات التفتيش التي تقوم بها تعتمد على آليات رقابية إلكترونية متطورة تهدف لمنع بيع أو تداول أو تخزين أي نوع من المنتجات التي لم يتم استيفاء الضرائب المفروضة عليها.

ومن بين هذه الآليات تثبيت “طوابع ضريبية رقمية” – مسجلة بقاعدة بيانات الهيئة – على علب التبغ ومنتجاته.

حيث يتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.