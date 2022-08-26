نشكركم على متابعتكم خبر بمناسبة يوم “المرأة الإماراتية”.. محمد بن راشد “المرأة روح المكان” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 08:54 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في كلمته الذي ألقاها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الدولة “حفظه الله” دور المرأة في المجتمع الإماراتي.

وكتب سمو الشيخ عبر حسابه في إنستجرام : المرأة هي روح المكان، ومكان الروح..حوالي 70% من الخريجين من العناصر النسائية، و 85% من الذين يعملون في مكتبي هم من النساء وأتعشم فيهن الخير، المرأة في ‎الإمارات لها مستقبل كبير.

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