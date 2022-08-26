نشكركم على متابعتكم خبر استعداداً للموسم الجديد.. تحديثات جديدة تطلقها القرية العالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 05:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة. عن إطلاقها حزمة من التحديثات والإضافات الجديدة على بنيتها التحتية ومرافقها لتكون جاهزة مع انطلاق موسمها الـ 27 في 25 أكتوبر المقبل.

وذلك في إطار التخطيط والاستعداد التام مع بداية كل موسم للارتقاء بتجارب الضيوف وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.

ومن أبرز الإضافات التي سيشهدها الموسم المقبل افتتاح ” بوابة السعادة ” لتشكل المدخل الثالث إلى القرية العالمية.

في خطوة من شأنها تسهيل حركة دخول الضيوف، وتقليص المسافة بين مواقف السيارات والقرية العالمية.

وذلك مع عودة خدمة صف السيارات عند البوابة الجديدة، وتوافر خيار المواقف المدفوعة الشائع قرب “بوابة العالم”.

إضافة إلى انتشار اللوحات الإرشادية المحدثة لضمان انسيابية حركة مرور المركبات.

كما وجرى تحديث وتوسعة “شارع السعادة” الشهير، حيث سيتيح التصميم الجديد للضيوف مساحة أوسع لاكتشاف عروض المأكولات الشعبية العديدة المتوفرة في الأكشاك التي تتوزع على جانبيه.

كما وأتاحت القرية الفرصة لحجز حجرات مكشوفة للجلوس ذات التصاميم الجميلة، والتي تتسع كل منها لمجموعة من 8 أفراد من الأهل أو الأصدقاء.

حيث سيحظون بفرصة للاسترخاء وأخذ قسط من الراحة مع توافر مساعدي خدمة لتلبية احتياجاتهم خلال استمتاعهم بسحر المكان وأجوائه الرائعة.

كذلك جهزت القرية العالمية مقاعد مريحة ومميزة لضيوفها الباحثين عن التشويق والمشاهد التي تحبس الأنفاس عند متابعتهم “العرض الشيق” الحائز على العديد من الجوائز.

ومن التحديثات الأخرى التي ستشهدها وسائل الراحة في القرية العالمية. إقامة المزيد من مراكز خدمة الضيوف في مختلف أنحاء الوجهة.

وتجديد المصليات، وزيادة عدد آلات بيع التذاكر الذكية عند منافذ الدخول، وإضافة المزيد من الخزائن لاستخدامها من قبل الضيوف لحفظ مقتنياتهم الشخصية أثناء زيارتهم.

وستطلق القرية العالمية في موسمها الجديد مجموعة مبتكرة من المنتجات والهدايا التذكارية ذات التصميمات الجميلة والمتنوعة.