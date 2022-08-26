نشكركم على متابعتكم خبر أول مندوب مبيعات في عالم “ميتافيرس” ينطلق من “دبي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت شركة “إس إي أو سوق” في دبي، والمتخصصة في تحسين أداء محركات البحث عبر شبكة الانترنت، أول مندوب مبيعات على مستوى العالم في العالم الافتراضي “ميتافيرس”.

وبحسب وكالات، اختارت الشركة اسم “السيد. ماسكي” لمندوب المبيعات الافتراضي، والذي سيتولى الترويج للعلامات التجارية في العالم الافتراضي.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “إس إي أو سوق”، كيشور دارماراجان، إلى أن ماسكي سيعمل في “برج ميتا”، وهو المستوى الأول من “ميتافيرس”.

وأضاف دارماراجان: “تثبت “برج ميتا” إمكانية أن تمتلك الشركات عالم “ميتافيرس” الخاص بها، ومندوبين المبيعات الافتراضيين الذين يعملون على الترويج للعلامات التجارية التي تنتجها هذه الشركات.