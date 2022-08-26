عائشة المنصوري أول كابتن طيار لشركة طيران تجارية في الدولة

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 09:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

احتفلت الاتحاد للطيران بالكابتن “عائشة المنصوري” التي أصبحت أول كابتن إماراتية لشركة طيران تجارية في الدولة. وذلك في التزام الشركة باستراتيجية التوطين وجهودها للتوسع في أدوار المرأة في مختلف المجالات. ومجتمع الطيارين بشكل خاص.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أقيمت مراسم الترقية في مركز إحاطة الطواقم الجوية التابعة للاتحاد للطيران. بحضور أفراد أسرة الكابتن عائشة وزملائها من طياري الاتحاد والإدارة العليا للشركة.

انضمت الكابتن البالغة من العمر 33 عاما إلى برنامج الطيار المتدرب التابع للاتحاد للطيران في أكتوبر 2007. وكانت واحدة من شابتين إماراتيتين في دفعتها.. و في عام 2010. تخرجت عائشة بنجاح من البرنامج وانطلقت في رحلتها التجارية الأولى على متن طائرة الإيرباص A320 إلى العاصمة الأردنية، عمان.

و منذ ذلك الحين ، صعدت عائشة في مراتبها الوظيفية. وأكملت ساعات الطيران المطلوبة لتحصل على رتبة مساعد طيار متقدم. باعتبارها آنذاك أول إماراتية تقود طائرة الركاب العملاقة إيرباص A380.

و أكملت عائشة المنصوري برنامج الاتحاد التدريبي للحصول على رتبة كابتن. و استوفت ساعات الطيران الإلزامية لتصبح مؤهلة للترقية.. فيما اجتازت كافة الفحوصات واختبارات المعرفة النظرية للهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات. وامتحانات التحليق وبذلك أصبحت رسميا أول كابتن إماراتية تحمل رخصة طيار للنقل الجوي في دولة الإمارات.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران :

“تفخر الاتحاد بإنجاز ابنة الإمارات الكابتن عائشة المنصوري، والدور الرائد الذي تبنته. لتكون قدوة للمرأة في مجال الطيران في الدولة.. باعتبارها الأولى من بين العديد غيرها من الشابات الطموحات. ونتطلع للترحيب بالمزيد من الإماراتيات اللاتي يسعين للتحليق برتبة كابتن في المستقبل”.

و أضاف: “تلتزم الاتحاد للطيران باستراتيجية التوطين التي تتبعها. وتحرص على تعزيز فرص المرأة الإماراتية ومساهماتها في نمو صناعة الطيران”.

من جانبها قالت الكابتن عائشة المنصوري:

” ممتنة لإتاحة الفرصة لي للانضمام إلى برنامج الاتحاد للطيران لتدريب الطيارين. وتطوير مسيرتي المهنية على مرور الأعوام مع الاتحاد للطيران ” ..

مشيرة إلى الدعم الكبير الذي تلقته من قبل مسؤولي التدريب في الاتحاد وتوجيهاتهم ونصائحهم الثمينة. التي ساعدتها على تطوير مهاراتها وأعدتها لهذه الرتبة.”

و أضافت: “أفخر بكوني أول امرأة إماراتية تحصل على رتبة كابتن في شركة طيران تجارية. وهي الناقل الوطني لدولتي وأرجو أن أكون مصدر إلهام لغيري من الشابات لخوض مجال الطيران”.

وستباشر عائشة المنصوري مهامها ككابتن طائرة بشكل منتظم. ابتداء من 28 أغسطس الجاري الذي يوافق يوم المرأة الإماراتية.