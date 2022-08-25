نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 06:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً، وتظهر السحب جنوباً وغرباً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار.

وأفاد المركز في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج الخليج العربي متوسطاً يضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:06 والمد الثاني عند الساعة 00:37 و الجزر الأول عند الساعة 18:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:49.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 21:05 والجزر الأول عند الساعة 15:48 والجزر الثاني عند الساعة 03:47.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 65 15

دبي 43 31 70 20

الشارقة 43 30 70 15

عجمان 43 31 70 25

أم القيوين 43 29 70 25

رأس الخيمة 42 29 65 20

الفجيرة 39 29 80 30

العين 43 30 55 10

ليوا 45 29 80 30

الرويس 42 32 85 30

السلع 40 32 80 20

دلما 38 32 80 20

طنب الكبرى 38 32 80 45

طنب الصغرى 38 32 80 40

أبو موسى 37 32 80 40.