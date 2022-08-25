نشكركم على متابعتكم خبر رئيس دولة الإمارات يصل إلى أثينا في زيارة رسمية إلى اليونان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 04:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم إلى العاصمة أثينا في زيارة رسمية للجمهورية الهيلينية “اليونان” الصديقة.

كان في استقبال سموه لدى وصول موكبه إلى القصر الرئاسي .. فخامة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية في القصر فيما عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان