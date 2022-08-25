نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يقوم بزيارة رسمية إلى اليونان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 12:55 مساءً - يجري صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان الصديقة.

ويلتقي سموه خلال الزيارة، فخامة “كاترينا ساكيلا روبولو” رئيسة جمهورية اليونان، ومعالي “كيرياكوس ميتسوتاكيس” رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في اليونان.

ومن المقرر بحث علاقات الصداقة ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها. وتنميتها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.