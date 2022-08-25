نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن ‏‎هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة لويس لاكاجى بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة لويس لاكاجى بو.